Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Новым генсеком ОБСЕ стал швейцарец Томас Гремингер

Новым генсеком ОБСЕ стал швейцарец Томас Гремингер

Новым генсеком ОБСЕ стал швейцарец Томас Гремингер
Томас Гремингер / Фото из открытых источников

Его предшественник Ламберто Заньер стал новым Верховным комиссаром по делам нацменшинств

18.07.17 10
100

Швейцарский дипломат Томас Гремингер был избран генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ в Twitter.

"Совет министров сегодня назначил Томаса Гремингера в качестве генерального секретаря ОБСЕ. Желаем ему всяческих успехов в решении непростых задач", - говорится в сообщении.

Бывший генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер стал новым Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств.

Новым представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ стал бывший государственный секретарь по европейским делам Франции Арлем Дезир.

Ранее СМИ сообщали, что в ОБСЕ разразился "кадровый паралич" из-за разногласий США и России

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Патруль ОБСЕ не смог доехать в Светлодарск из-за минОБСЕ готова открыть новые патрульные базы в оккупированном ДонбассеБоевики объявили поселок Седово пограничной зоной с особым статусом, – ОБСЕ

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Эффект отсутствия. Что получила Украина от саммита G20 1418
  2. Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев 2105
  3. Права имею. Оксана Покальчук о декоммунизации и защите прав ЛГТБ 966
  4. Трёхлетняя эпоха. Жить сейчас — это страшно, но весело 2294
  5. Трудное устройство. Что думают работодатели о твоём вузе и о тебе самом 3432
  6. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 5988
  7. Квітка — душа. Як клітинний біолог Юлія Красиленко кримськотатарські назви рослин збирала 526
  8. У Чёрного моря. 10 фильмов Одесского международного кинофестиваля 1468
  9. Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий 3172
  10. Рваные бусы. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 1999
  1. Командование ВМС Украины начало расследование по факту доставки "груза 200" на "Москвиче" 2672 / 2933
  2. Гривна на каникулах. Что будет с нацвалютой, когда мы вернёмся из отпусков 2283 / 2458
  3. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Чернобыльской АЭС 2025 / 2977
  4. Рева рассказал, как будет происходить осовременивание пенсий 1673 / 1837
  5. Порошенко отреагировал на "Малороссию" Захарченко и Плотницкого 1660 / 1842
  6. Операция "Возмездие". 6 крупнейших катастроф, когда гражданские самолёты были сбиты военными 1644 / 6936
  7. Уполномоченного по правам украинцев назначили во Вроцлаве 1487 / 1569
  8. В Киеве безопасно купаться только на двух пляжах 1066 / 1176
  9. Сведения около 40 тысяч украинских абитуриентов потерялись 942 / 1054
  10. Украине не хватает на зарубежные покупки 1,7 миллиардов долларов 939 / 988
  1. Уполномоченного по правам украинцев назначили во Вроцлаве 14 / 1569
  2. Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий 8 / 3172
  3. Запад-2017. Хотят ли русские войны… 7 / 3985
  4. Совет ЕС утвердил торговые преференции для Украины 7 / 962
  5. Тени зарытых предков. Истории трёх археологов, которые пытаются услышать древний Киев 6 / 10180
  6. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 5 / 43221
  7. Сведения около 40 тысяч украинских абитуриентов потерялись 5 / 1054
  8. Гривна на каникулах. Что будет с нацвалютой, когда мы вернёмся из отпусков 4 / 2458
  9. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Чернобыльской АЭС 4 / 2977
  10. Рваные бусы. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 4 / 1999
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.