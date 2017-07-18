Новым генсеком ОБСЕ стал швейцарец Томас Гремингер

Его предшественник Ламберто Заньер стал новым Верховным комиссаром по делам нацменшинств

Швейцарский дипломат Томас Гремингер был избран генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ в Twitter.

"Совет министров сегодня назначил Томаса Гремингера в качестве генерального секретаря ОБСЕ. Желаем ему всяческих успехов в решении непростых задач", - говорится в сообщении.

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Бывший генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер стал новым Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств.

Новым представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ стал бывший государственный секретарь по европейским делам Франции Арлем Дезир.

Ранее СМИ сообщали, что в ОБСЕ разразился "кадровый паралич" из-за разногласий США и России