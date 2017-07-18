СМИ: В Кремле провозглашение "Малороссии" считают личной инициативой Захарченко

В Кремле удивлены заявлением главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко о создании государства "Малороссия" вместо Украины. Для помощника российского президента Путина Владислава Суркова это заявление было неожиданностью. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники близкие к администрации Путина.

"Инициатива 100% шла не от Суркова", — рассказал журналистам один из источников.

По его словам, с идеей выступило окружение "главы" "ДНР".

"Администрация была не в теме. Это личная инициатива Захарченко и его приближенных", — подтвердил другой собеседник изданию.

Близкий к Суркову эксперт Алексей Чеснаков заявил, что проект создания "Малороссии" выдвинут рядом писателей и блогеров, близких к руководству "ДНР".

"Проект скорее литературный, чем политический. К реальной политике "малороссийская инициатива" не имеет никакого отношения. Шум поднят большой, но через месяц о "Малороссии" забудут все, включая авторов этой идеи", - сказал Чеснаков.

Ранее сегодня один из информационных ресурсов пророссийских террористов в Донбассе сообщил, что, якобы, главари боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" заявили о начале создания "государства Малороссии". Позже руководство террористической организации "ЛНР" заявило, что не имеет отношения к решению о создании "Малороссии".