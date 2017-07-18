США расширили санкции против Ирана

США ввели новые санкции против физических лиц и компаний Ирана из-за участия в разработке баллистических ракет. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

В список санкций попали организации и лица, которые помогали армии Ирана, иранскому Корпусу стражей исламской революции, а также транснациональная криминальная группа, расположенная в Иране и три человека, с нею связанные.

Госдеп добавил в перечень также две компании, связанные с разработкой баллистических ракет Ираном.

Санкции заключаются в замораживании счетов и запрете для американцев вступать в деловые отношения с санкционными компаниями.

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Этот шаг был сделан на следующий день после того как администрация президента США и Конгресс признали, что Иран технически выполняет условия ядерного соглашения и имеет право на ослабление санкций. В то же время новые санкции не связаны с ядерной программой Ирана.