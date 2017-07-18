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Главная » Мир » Видео Жители Вашингтона и Нью-Йорка смогли увидеть северное сияние
<span class="label red">Видео</span> Жители Вашингтона и Нью-Йорка смогли увидеть северное сияние
Иллюстративное фото

Видео Жители Вашингтона и Нью-Йорка смогли увидеть северное сияние

Редкое явление вызвала магнитная буря на Солнце

18.07.17 259
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Утром 18 июля жители нескольких американских городов наблюдали северное сияние. Соответствующее видео в своем Twitter показал ABC News.

Редкое явление можно было увидеть из-за магнитной бури на Солнце.

Северное сияние наблюдали в Мичигане, Вашингтоне, Висконсине и Нью-Йорке.

Напомним, северное сияние — свечение (люминесценция) верхних слоев атмосферы, в которых есть магнитосфера, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра.

 

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