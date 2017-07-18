Утром 18 июля жители нескольких американских городов наблюдали северное сияние. Соответствующее видео в своем Twitter показал ABC News.
Редкое явление можно было увидеть из-за магнитной бури на Солнце.
Северное сияние наблюдали в Мичигане, Вашингтоне, Висконсине и Нью-Йорке.
Incredible video shows northern lights shining above Michigan’s Mackinac Bridge during the early morning hours. https://t.co/sroBjEAofA pic.twitter.com/9efeFd5K34— ABC News (@ABC) 18 июля 2017 г.
Напомним, северное сияние — свечение (люминесценция) верхних слоев атмосферы, в которых есть магнитосфера, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра.