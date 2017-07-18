Песков: Провозглашение "Малороссии" – личная инициатива Захарченко

В Кремле считают заявление о создании "Малороссии" личной инициативой главы террористической организации "ДНР" Александра Захарченко. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Заявление Захарченко, сделанное сегодня утром по теме Малороссии, является его личной инициативой, в Москве об этом узнали сегодня утром из СМИ. Мы остаёмся приверженными Минским договорённостям", — сказал Песков журналистам.
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Ранее сегодня главарь "ДНР"Александр Захарченко заявил о начале создания "государства Малороссии". Позже руководство террористов "ЛНР" заявило, что не имеет отношения к этому решению.