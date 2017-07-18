В Пентагоне сомневаются, что КНДР сможет попасть по целям в США

В Пентагоне считают, что КНДР не имеет возможности нанести точного удара по США через плохую систему навигации. Об этом заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов при Пентагоне Пол Сельва, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

"Я не уверен, что тестовый пуск ракет 4 июля продемонстрировал, что у них есть возможность ударить по США хоть с любой точностью и разумной уверенностью в успехе", - сказал он.

Сельва отметил, что запуск Пхеньяном ракеты показал, что у ракеты недостаточно высокий уровень навигации.

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Напомним, 4 июля Северная Корея заявила об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты, которая, по словам эксперта, могла бы достичь американского штата Аляска.