Американские военные поддерживают предоставление летального оружия Украине, - генерал США

Командование США в Европе и Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил США выступают за предоставление летальной военной помощи Украине. Об этом заявил генерал Пол Сельва во время слушаний в комитете Сената по вопросам вооруженных сил, сообщил в Twitter бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

"Хотя обороноспособность Украины усилилась благодаря обучению США, Украина все еще не имеет достаточных возможностей, потому что ее противник более технологически продвинут", - цитирует Сельву Голос Америки.

Глава аналитического центра Пенна-Байдена и бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны США Майкл Карпентер добавил, что не только Объединенный комитет начальников штабов поддерживает предоставление Украине летального оборонительного оружия. По его данным, уже существует межведомственный консенсус по этому вопросу, но окончательное решение остается за Белым домом.

Во время слушаний в Сенате Сельва также согласился с генералом США Джозефом Данфордом, председателем Объединенного комитета начальников штабов, что наибольшей угрозой для национальной безопасности США является Россия.

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"Хотя Северная Корея, Иран и ИГИЛ имеют очевидные враждебные намерения и представляют региональную и глобальную угрозы, ни одна из них не угрожает существованию нашей страны. Россия и Китай находятся в другой категории, они могут вовлечь Соединенные Штаты по всему спектру ядерного и традиционного конфликта. Они продолжают неотступно инвестировать в полный спектр современных инструментов. Почему Россия представляет более быструю угрозой - так это из-за ядерных возможностей, демонстрации агрессивного поведения и готовности применять военную силу", - пояснил генерал.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что администрация США примет решение о предоставлении оборонительного оружия Украине до конца нынешнего года.