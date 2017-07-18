Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Американские военные поддерживают предоставление летального оружия Украине, - генерал США

Американские военные поддерживают предоставление летального оружия Украине, - генерал США

Американские военные поддерживают предоставление летального оружия Украине, - генерал США
Пол Сельва / Фото из открытых источников

Окончательное решение остается за Белым домом

18.07.17 424
000

Командование США в Европе и Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил США выступают за предоставление летальной военной помощи Украине. Об этом заявил генерал Пол Сельва во время слушаний в комитете Сената по вопросам вооруженных сил, сообщил в Twitter бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

"Хотя обороноспособность Украины усилилась благодаря обучению США, Украина все еще не имеет достаточных возможностей, потому что ее противник более технологически продвинут", - цитирует  Сельву Голос Америки.

Глава аналитического центра Пенна-Байдена и бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны США Майкл Карпентер добавил, что не только Объединенный комитет начальников штабов поддерживает предоставление Украине летального оборонительного оружия. По его данным,  уже существует межведомственный консенсус по этому вопросу, но окончательное решение остается за Белым домом.

Во время слушаний в Сенате Сельва также согласился с генералом США Джозефом Данфордом, председателем Объединенного комитета начальников штабов, что наибольшей угрозой для национальной безопасности США является Россия.

"Хотя Северная Корея, Иран и ИГИЛ имеют очевидные враждебные намерения и представляют региональную и глобальную угрозы, ни одна из них не угрожает существованию нашей страны. Россия и Китай находятся в другой категории, они могут вовлечь Соединенные Штаты по всему спектру ядерного и традиционного конфликта. Они продолжают неотступно инвестировать в полный спектр современных инструментов. Почему Россия представляет более быструю угрозой - так это из-за ядерных возможностей, демонстрации агрессивного поведения и готовности применять военную силу", - пояснил генерал.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что администрация США примет решение о предоставлении оборонительного оружия Украине до конца нынешнего года.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Пентагоне сомневаются, что КНДР сможет попасть по целям в СШАСША расширили санкции против ИранаРеспубликанцам в Сенате не хватило голосов для отмены Obamacare

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Эффект отсутствия. Что получила Украина от саммита G20 1544
  2. Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев 2264
  3. Права имею. Оксана Покальчук о декоммунизации и защите прав ЛГТБ 992
  4. Трёхлетняя эпоха. Жить сейчас — это страшно, но весело 2364
  5. Трудное устройство. Что думают работодатели о твоём вузе и о тебе самом 3508
  6. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 6020
  7. Квітка — душа. Як клітинний біолог Юлія Красиленко кримськотатарські назви рослин збирала 608
  8. У Чёрного моря. 10 фильмов Одесского международного кинофестиваля 1494
  9. Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий 3270
  10. Рваные бусы. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 2099
  1. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 6221 / 7140
  2. Суд избрал меру пресечения Розенблату 4796 / 5387
  3. Командование ВМС Украины начало расследование по факту доставки "груза 200" на "Москвиче" 2837 / 3095
  4. Песков: Провозглашение "Малороссии" – личная инициатива Захарченко 2684 / 3024
  5. Порошенко отреагировал на "Малороссию" Захарченко и Плотницкого 2104 / 2292
  6. Гривна на каникулах. Что будет с нацвалютой, когда мы вернёмся из отпусков 1373 / 2737
  7. В Украине появится Совет премьер-министров 1165 / 1269
  8. Захарченко и Плотницкий заявили о начале создания "Малороссии" 1097 / 1233
  9. В Польше стали больше платить украинским заробитчанам 1055 / 1185
  10. Сведения около 40 тысяч украинских абитуриентов потерялись 1034 / 1146
  1. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 12 / 7140
  2. Песков: Провозглашение "Малороссии" – личная инициатива Захарченко 8 / 3024
  3. В Украине появится Совет премьер-министров 5 / 1269
  4. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 5 / 881
  5. Сведения около 40 тысяч украинских абитуриентов потерялись 5 / 1146
  6. Больше всего леса вырубается в Ровенской области 4 / 135
  7. Украинские летчики получили награду за лучший пилотаж на авиашоу в Британии 4 / 604
  8. Суд избрал меру пресечения Розенблату 4 / 5387
  9. Командование ВМС Украины начало расследование по факту доставки "груза 200" на "Москвиче" 4 / 3095
  10. Фестиваль «Джаз на Днепре-2017» соберет звезд мирового джаза 4 / 504
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.