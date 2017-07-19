Сенат Франции одобрил законопроект о борьбе с терроризмом

Во Франции верхняя палата парламента – Сенат - большинством голосов приняла законопроект о борьбе с терроризмом.

Об этом сообщает DW.

Этот закон должен обеспечить условия для отмены режима чрезвычайного положения, введенного после терактов 13 ноября 2015 года, который продлевался уже шесть раз. Срок его действия заканчивается 1 ноября.

Новый закон хоть и в ослабленной форме должен сохранить в руках правоохранителей особые инструменты борьбы с террористической угрозой. В частности, облегчаются возможности проведения обысков в квартирах подозреваемых, разрешается временно закрывать мечети и молитвенные помещения, если там будет проповедоваться террористическая пропаганда. Предполагается также создание так называемых зон безопасности при проведении крупных мероприятий.

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Международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch призвали Париж отказаться о принятия закона, так как, по их мнению, он ограничивает основные гражданские свободы.

Напомним, во время празднования Дня взятия Бастилии французы сожгли почти 900 машин.