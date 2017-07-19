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Главная » Мир » Дуда отказался подписывать закон о судебной реформе

Дуда отказался подписывать закон о судебной реформе

Дуда отказался подписывать закон о судебной реформе
Анжей Дуда / Фото: topwar.ru

Решение президента стала во многом неожиданным

19.07.17 36
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Президент Польши Анджей Дуда отказался подписывать закон о судебной реформе, принятый в Сейме.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Такое решение стало неожиданным в связи с тем, что президент ранее поддерживал политику правящей партии "Право и справедливость".

По словам Дуды, в закон необходимо внести ряд изменений. В частности, нужно увеличить число голосов от парламента, необходимое для утверждения членов Национального судебного совета - органа, который будет выбирать судей Конституционного суда Польши. 

Напомним, 15 июля Сенат Польши принял законопроект, согласно которому Верховный суд страны будет подчиняться министерству юстиции. Так, глава минюста сможет самостоятельно назначать председателей апелляционных и окружных судов, без консультаций с представителями органов правосудия. Также закон предоставляет депутатам роль в выборе членов Национального судебного совета - органа, который назначает судей.

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