В Черногории начинается "суд века" (обновлено)

Верховный суд в столице Черногории Подгорице в среду, 19 июля, начинает судебное заседание по делу попытки переворота во время парламентских выборов осенью 2016 года. На скамье подсудимых – представители местной оппозиции, граждане России и Сербии.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Balkaninsight.

В Черногории его уже назвали "судом века". Двум лидерам оппозиции предъявлены обвинения в терроризме за их роль в "попытке пророссийского государственного переворота", говорится в сообщении.

Им грозит до 15 лет лишения свободы.

В попытке государственного переворота всего обвиняются 14 человек. Кроме лидеров пророссийской оппозиции Андрия Мандича и Милана Кнежевича, обвиняются водитель Мандича, двое россиян - Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, и девять граждан Сербии.

Шишмакова и Попова будут судить заочно. Им предъявили обвинения в совершении уголовных преступлений, терроризме и актах против конституционного порядка Черногории.

Трехдневный судебный процесс начинается в среду и будет транслироваться в прямом эфире. Это первый случай, когда операторам с камерами разрешили присутствовать в зале.

Впрочем, защита обвиняемых потребовала отвода главного обвинителя и прокуроров за личную пристрастность. В связи с этим Высший суд Черногории был вынужден отложить заседание. Новая дата заседания пока не определена.

Напомним, Черногория обвинила Россию в разжигании информационной войны.