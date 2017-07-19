Арабские страны пошли на уступки Катару

Четыре арабские страны (ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет), которые ранее объявили блокаду Катару, больше не настаивают на выполнении Дохой всех 13 требований из обнародованного ранее ультимативного списка.

На брифинге в Нью-Йорке во вторник дипломаты из четырех стран заявили, что они стремятся разрешить кризис мирным путем. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Постоянный представитель Саудовской Аравии в ООН Абдулла аль Муаллимом заявил, что ранее на встрече в Каире министры иностранных дел согласовали шесть принципов, которые "должны быть приемлемыми для Катара".

Выполнение этих принципов Катаром удовлетворит арабские страны и станет предпосылкой для снятия блокады.

Этими принципами являются борьба с терроризмом и экстремизмом, отказ от финансирования и предоставления убежища террористическим группам, прекращение подстрекательства к ненависти и насилию и воздержание от вмешательства во внутренние дела других стран.

Муаллимом подчеркнул, что эти принципы "бескомпромиссны", но добавил, что стороны смогут совместно обсудить их реализацию.

Напомним, 5 июня Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром. Так, Объединенные Арабские Эмираты разорвали дипотношения из-за "поддержки экстремизма и подрыва региональной стабильности" со стороны официальной Дохи.

Позже к ним присоединились Йемен, Мальдивские острова, власть восточной части Ливии, островное государство Маврикий, Мавритания и Коморские острова.

Иордания приняла решение снизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре, а также отозвала лицензию у катарского телеканала Al Jazeera, который уже заблокирован в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Кроме того, Эр-Рияд закрыл границу с Катаром, через которую в страну поступают почти все продукты питания. Почти 90 процентов продуктов питания – это импорт.

22 июня арабские страны выдвинули Катару ультиматум из 13 пунктов. От Дохи, в частности, требуют разорвать дипломатические связи с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и закрыть телеканал "Аль-Джазира". Катар отказался выполнять эти требования.