Германия поддерживает постепенное снятие санкций с РФ

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что санкции против России необходимо постепенно снимать. Об этом он рассказал в интервью Focus, передает Европейская правда.
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"Согласно предварительным решениям ЕС, Минские соглашения должны быть выполнены на 100%, тогда будут отменены 100% санкций. Я думаю, что это нереалистично. Было бы правильно постепенно отменять санкции, реагируя на прогресс. Чтобы показать, что движение к миру того стоит", - сказал Габриэль.
При этом он добавил, что в вопросе выполнения Минских соглашений Россия должна использовать свое влияние на сепаратистов, а США - использовать влияние на Украину.
Напомним, 28 июля Евросоюз продлил на шесть месяцев экономические санкции против России.