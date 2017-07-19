Германия поддерживает постепенное снятие санкций с РФ

Зигмар Габриэль считает, что выполнить Минские соглашения в полном объеме сейчас невозможно

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что санкции против России необходимо постепенно снимать. Об этом он рассказал в интервью Focus, передает Европейская правда.

"Согласно предварительным решениям ЕС, Минские соглашения должны быть выполнены на 100%, тогда будут отменены 100% санкций. Я думаю, что это нереалистично. Было бы правильно постепенно отменять санкции, реагируя на прогресс. Чтобы показать, что движение к миру того стоит", - сказал Габриэль.

При этом он добавил, что в вопросе выполнения Минских соглашений Россия должна использовать свое влияние на сепаратистов, а США - использовать влияние на Украину.

Напомним, 28 июля Евросоюз продлил на шесть месяцев экономические санкции против России.