Болгария, Венгрия, Румыния и Греция договорились об объединении газовых сетей

Газовые компании Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии подписали меморандум о взаимопонимании по реализации вертикального газового коридора, который предусматривает объединение газовых сетей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Болгарии, передает РБК-Украина.
Компании Bulgartransgas ЕАД (Болгария), ICGB AD (Болгария), DESFA SA (Греция), FGSZ LTD (Венгрия) и SNTGN TRANSGAZ SA (Румыния) подписали документ в Бухаресте.
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"Документ, который был принят сегодня, направлен на сотрудничество между газовыми компаниями для реализации коридора для двухсторонней передачи природного газа, который соединяет сети Болгарии, Греции, Румынии и Венгрии. Продвижение проектов, представляющих взаимный интерес, а также других необходимых проектов совместно и по отдельности, является одной из целей, перечисленных в меморандуме об осуществлении вертикального коридора", - говорится в сообщении.
Напомним, Рроссийский Газпром из-за риска усиления санкций США втихую начал укладку второй нитки газопровода "Турецкий поток".