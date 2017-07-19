В Йемене арабская коалиция разбомбила лагерь беженцев

В Йемене военные самолеты нанесли авиаудар по лагерю беженцев, расположенном неподалеку от города Таиз. Погибли по меньшей мере 20 гражданских. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на данные управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВБК ООН).

Среди жертв атаки с воздуха были женщины и дети. Авианалет был совершен 18 июля.

Очевидцы возлагают ответственность за авиаудар на силы коалиции арабских государств под руководством Саудовской Аравии, которые с марта 2015 бомбардируют позиции повстанцев в Йемене.

По словам очевидцев, жертвами ракетно-бомбового удара стали по меньшей мере семь женщин и четверо детей.

В заявлении УВБК ООН отмечается, что в лагере проживают мирные жители, бежавшие от войны, бушующей в юго-западных регионах страны.

Напомним, в Йемене количество людей с подозрением на холеру превысило 200 тысяч.