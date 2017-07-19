Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В Йемене арабская коалиция разбомбила лагерь беженцев

В Йемене арабская коалиция разбомбила лагерь беженцев

В Йемене арабская коалиция разбомбила лагерь беженцев
Иллюстративное фото

Погибли 20 мирных жителей

19.07.17 1
100

В Йемене военные самолеты нанесли авиаудар по лагерю беженцев, расположенном неподалеку от города Таиз. Погибли по меньшей мере 20 гражданских. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на данные управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВБК ООН).  

Среди жертв атаки с воздуха были женщины и дети. Авианалет был совершен 18 июля.

Очевидцы возлагают ответственность за авиаудар на силы коалиции арабских государств под руководством Саудовской Аравии, которые с марта 2015 бомбардируют позиции повстанцев в Йемене.

По словам очевидцев, жертвами ракетно-бомбового удара стали по меньшей мере семь женщин и четверо детей.

В заявлении УВБК ООН отмечается, что в лагере проживают мирные жители, бежавшие от войны, бушующей в юго-западных регионах страны.

Напомним, в Йемене количество людей с подозрением на холеру превысило 200 тысяч.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Йемене набирает обороты эпидемия холерыХолера унесла жизни уже более 850 йеменцевВ Йемене каждый день регистрируется 3-5 тысяч новых случаев заражения холерой

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Эффект отсутствия. Что получила Украина от саммита G20 1747
  2. Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев 2547
  3. Права имею. Оксана Покальчук о декоммунизации и защите прав ЛГТБ 1028
  4. Трёхлетняя эпоха. Жить сейчас — это страшно, но весело 2485
  5. Трудное устройство. Что думают работодатели о твоём вузе и о тебе самом 3657
  6. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 6092
  7. Квітка — душа. Як клітинний біолог Юлія Красиленко кримськотатарські назви рослин збирала 694
  8. У Чёрного моря. 10 фильмов Одесского международного кинофестиваля 1534
  9. Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий 3417
  10. Рваные бусы. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 2213
  1. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 8880 / 10121
  2. Суд избрал меру пресечения Розенблату 4892 / 5504
  3. Командование ВМС Украины начало расследование по факту доставки "груза 200" на "Москвиче" 2986 / 3250
  4. Песков: Провозглашение "Малороссии" – личная инициатива Захарченко 2860 / 3229
  5. Появились подробности визита Лукашенко в Киев 2332 / 2512
  6. Порошенко отреагировал на "Малороссию" Захарченко и Плотницкого 2238 / 2417
  7. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 2192 / 2544
  8. Гривна на каникулах. Что будет с нацвалютой, когда мы вернёмся из отпусков 1529 / 2911
  9. Киевгаз: Взрыв в жилом доме в Киеве не связан с утечкой газа 1466 / 1914
  10. Тбилиси дважды обращался к Киеву с просьбой об экстрадиции Саакашвили 1386 / 1508
  1. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 17 / 10121
  2. При Муссолини поезда всё-таки опаздывали, — Александра Петрова 13 / 1352
  3. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 11 / 2544
  4. Песков: Провозглашение "Малороссии" – личная инициатива Захарченко 8 / 3229
  5. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 8 / 43416
  6. Украинские летчики получили награду за лучший пилотаж на авиашоу в Британии 6 / 709
  7. Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев 6 / 2547
  8. Появились подробности визита Лукашенко в Киев 6 / 2512
  9. Средняя зарплата в Украине превысила 7 тысяч гривен, - Гройсман 6 / 1016
  10. Командование ВМС Украины начало расследование по факту доставки "груза 200" на "Москвиче" 5 / 3250
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.