В Турции в школах вместо теории эволюции будут изучать джихад

По новой программе школьники начнут учиться уже в следующем учебном году

В обновленной школьной программе в Турции вместо теории понятия эволюции будут изучать понятие джихада. Об этом сообщил министр образования Турции Исмет Йылмаз, передают Укранські новини cо ссылкой на Hurriyet daily news.

В первых, пятых и девятых классах джихад начнут рассматривать вместо эволюции уже в следующем учебном году. Все остальные классы перейдут на новую программу в 2018/19 учебном году.

"Джихад – это элемент нашей религии. Обязанность Министерства образования – правильно излагать каждое понятие, как оно того заслуживает. Наша работа также заключается в исправлении вещей, которые неправильно воспринимаются", - сказал министр.

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Говоря о спорном решении об исключении из программы изучения эволюции, Йылмаз заявил, что эволюцию исключили из программы, поскольку для ее понимания нужен другой уровень знаний, чем у школьников, для которых она не является непосредственно актуальной.