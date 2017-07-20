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Главная » Мир » Видео В Туркменситане по телевидению читают стихи президента

Видео В Туркменситане по телевидению читают стихи президента

<span class="label red">Видео</span> В Туркменситане по телевидению читают стихи президента
Гурбангулы Бердымухамедов / Фото: AFP

Гурбангулы Бердымухамедов написал более 40 книг

20.07.17 54
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В Туркменистане начали по телевидению читать вслух книги авторства президента Гурбангулы Бердымухамедова вместо развлекательных передач. Об этом сообщает отдел Радио Свобода в Туркменистане.

"Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не только врач, спортсмен и музыкант, но и плодовитый писатель, написавший более 40 книг: о лекарственных растениях, лошадях, чае и "счастливой жизни". Теперь эти книги с выражением читают по туркменскому телевидению вместо развлекательных передач", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2017 года Гурбангулы Бердымухамедов в очередной раз был избран президентом Туркменистана.

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