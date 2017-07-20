В Туркменистане начали по телевидению читать вслух книги авторства президента Гурбангулы Бердымухамедова вместо развлекательных передач. Об этом сообщает отдел Радио Свобода в Туркменистане.
"Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не только врач, спортсмен и музыкант, но и плодовитый писатель, написавший более 40 книг: о лекарственных растениях, лошадях, чае и "счастливой жизни". Теперь эти книги с выражением читают по туркменскому телевидению вместо развлекательных передач", - говорится в сообщении.
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Напомним, в феврале 2017 года Гурбангулы Бердымухамедов в очередной раз был избран президентом Туркменистана.