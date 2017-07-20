Трамп поговорил с Путиным об усыновлении

"Это не был долгий разговор… может, 15 минут"

Президент США Дональд Трамп рассказал о второй, ранее неизвестной его встрече с Владимиром Путиным на саммите G20.

В интервью The New York Times, на которое ссылаются мировые СМИ, он сказал, что встреча продолжалась не более 15 минут.

По словам американского президента, его жена Мелания сидела рядом с Путиным на другом конце стола во время ужина, именно поэтому он к ним подошел.

"Ужин подходил к десерту. Я просто шел поздороваться с Меланией, и заодно поздоровался с Путиным. На самом деле, это был в большей мере обмен любезностями. Это не был долгий разговор… может, 15 минут. Просто поговорили", - рассказал Трамп.

По словам американского президента, во время разговора с Путиным была затронута тема усыновления, которая поднималась еще в июне прошлого года в ходе встречи между Дональдом Трампом-младшим и гостями из России в числе которых была российская юрист Наталья Весельницкая.

Отметим, сегодня же стало известно, что сын президента США и экс-глава избирательной кампании Трампа Пол Манафорт согласились 26 июля свидетельствовать перед сенатским комитетом, который расследует возможное вмешательство России в президентские выборы.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Напомним, с 2013 года в РФ действует закон, запрещающий усыновление американцами российских детей.