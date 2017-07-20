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Главная » Мир » У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга

У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга

У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
Фото из открытых источников

У сенатора глиобластома

20.07.17 58
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У сенатора от Республиканской партии Джона Маккейна была диагностирована опухоль мозга.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на совместное заявление пресс-службы политика и представителей больницы "Mayo Clinic" в городе Финикс, в которой он сейчас проходит лечение.

Маккейн перенес операцию по удалению 5-сантиметрового сгустка крови над левым глазом. В ходе анализа тканей было установлено, что у Маккейна первичная опухоль мозга, известная как глиобластома.

В данный момент сенатор и его семья вместе с врачами рассматривают дополнительные варианты лечения. Они могут включать сочетание химиотерапии и радиации.

В офисе Маккейна подчеркнули, что сенатор продолжает восстанавливаться дома со своей семьей в Аризоне.

Напомним, опухоль мозга нашли у оперного певца Хворостовского.

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