У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на совместное заявление пресс-службы политика и представителей больницы "Mayo Clinic" в городе Финикс, в которой он сейчас проходит лечение.

Маккейн перенес операцию по удалению 5-сантиметрового сгустка крови над левым глазом. В ходе анализа тканей было установлено, что у Маккейна первичная опухоль мозга, известная как глиобластома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маккейн хочет наказать новыми санкциями Путина за вмешательство в выборы президента США

В данный момент сенатор и его семья вместе с врачами рассматривают дополнительные варианты лечения. Они могут включать сочетание химиотерапии и радиации.

В офисе Маккейна подчеркнули, что сенатор продолжает восстанавливаться дома со своей семьей в Аризоне.

Напомним, опухоль мозга нашли у оперного певца Хворостовского.