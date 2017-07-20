Париж начал говорить с Лондоном языком Маргарет Тэтчер

Обязательным условием выхода Великобритании из Евросоюза будет выплата Лондоном своего долга перед бюджетом ЕС.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

"Я скажу то же, что любила повторять Маргарет Тэтчер: Мы хотим возврата наших денег. Можно обсуждать сумму, но сам факт того, что Великобритания должна заплатить то, что она должна бюджету ЕС – это важное условие начала разговора о Brexit", – сказал министр экономики Франции Бруно ле Мейр.

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От Великобритании требуется покрытие части общих затрат Евросоюза, которые страна взяла на себя еще во время членства в ЕС. По словам Мейра, эта сумма может достичь 100 млрд евро.

"Выплата Британией ее остатка является обязательным условием начала любой дискуссии о будущем наших отношений", – добавил министр экономики.

Напомним, Великобритания впервые признала долги перед ЕС в связи с Brexit.