Американцы приговорили российского хакера к пяти годам тюрьмы

В США российский хакер Марк Вартанян был приговорен к пяти годам тюрьмы.

Приговор был вынесен судом в Атланте после того, как в марте Вартанян, известный под ником Колипто, признал себя виновным в разработке и распространении компьютерного вируса Citadel и пошел на сделку со следствием.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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По оценкам прокуратуры, вирус, появившийся в 2011 году, поразил 11 миллионов компьютеров и нанес ущерб на сумму почти полмиллиарда долларов.

Вартанян проведет в американской тюрьме три года, поскольку суд засчитал ему два года, уже проведенных за решеткой в Норвегии, откуда он был экстрадирован в США в декабре 2016 года.

Напомним, Россию заподозрили в хакерских атаках на ядерные объекты в США.