Российского блогера приговорили к трем годам колонии в Азербайджане

Бакинский суд в Азербайджане приговорил гражданина России и Израиля Александра Лапшина к трем годам лишения свободы.

Об этом сообщают российские СМИ.

Его признали виновным в незаконном пересечении государственной границы (за поездки в Нагорный Карабах) и в открытых призывах, направленных против государства (за высказывания в поддержку независимости региона).

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Обвинение запрашивало для блогера 6,5 лет. Он своей вины не признавал.

Лапшин – гражданин России и Израиля, также у него есть украинский паспорт. Он написал несколько резких постов про Азербайджан. После них и поездки в Нагорный Карабах, который Азербайджан считает своей территорией, оккупированной Арменией, Лапшин был включен в "черный список" в этой стране.

Напомним, с начала года в Украине зафиксировали 122 случая нарушения свободы слова.