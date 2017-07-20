Трамп жалеет о своем выборе генпрокурора США

Об этом глава Белого дома заявил в интервью изданию "The New York Times", которое цитируют мировые СМИ.

"Джефф Сешнс соглашается занять должность, занимает ее, потом самоустраняется, что, как мне кажется, очень несправедливо по отношению к президенту. Зачем браться за работу, а затем устраняться от нее?", - риторически спрашивает Трамп.

По его мнению, Сешнс не должен был самоустраняться. А если он и собирался, то должен был заранее уведомить об этом - до назначения на должность.

"Я бы тогда выбрал кого-то другого", - подчеркнул Дональд Трамп.

Напомним, Трамп поговорил с Путиным об усыновлении.