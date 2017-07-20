Кишинев запретил Рогозину прилетать на военном самолете

Вице-премьеру России Дмитрию Рогозину запретили прилететь на территорию Молдовы на самолете Военно-воздушных сил России.
Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на письмо молдавского министерства иностранных дел и европейской интеграции, которое глава ведомства Андрей Галбур направил в российское посольство.
В документе в качестве причин запрета называется "отсутствие необходимых для этого условий, о которых российская сторона ранее была неоднократно проинформирована".
При этом в самом тексте послания имя Рогозина не упоминается.
Сам Дмитрий Рогозин, комментируя информацию о запрете российской делегации прибыть в страну на военных самолетах заявил, что обязательно прилетит в Молдову.
"Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно. Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР", — написал вице-премьер в своем Twitter.
Напомним, Порошенко готов помочь Молдове вернуть Приднестровье.