ООН: Голод угрожает четырем странам мира

В гуманитарной помощи нуждаются 85 млн человек в разных регионах мира

В настоящий момент четырем странам мира (Нигерии, Сомали, Южному Судану и Йемену) грозит голод. Об этом говорится в отчете Всемирной продовольственной программы (ВПП) Организации объединенных наций, передает РБК-Украина.

Согласно отчету, программа ощущает недостаток финансирования на работу в этих государствах. Так, в Нигерии программы ВПП профинансированы только на 65%, в Сомали — на 49%, в Южном Судане — на 33% и в Йемене — на 37%.

В организации отмечают, что на оказание гуманитарной помощи только этим странам требуется дополнительно около $758 млн. Всего ВВП необходимо $9,1 млрд для оказания гуманитарной помощи 85 млн нуждающихся в 77 странах мира.

Затраты ВПП на гуманитарную помощь увеличились на 140% за семь лет из-за кризисов в различных странах мира. Стоимость программ ВПП в 2015 году составила $5,3 млрд, тогда как в 2009 году - $2,2 млрд. При этом сразу в двух регионах мира - в восточной и центральной Африке, а также на Ближнем Востоке и в северной Африке - произошли сложные продовольственные кризисы, на которые уходит 70% от общего финансирования организации.

В ВПП уверены, что улучшение гуманитарного доступа может снизить затраты на оказание помощи на $1 млрд ежегодно. Еще $2,2 млрд можно сохранить, если страны, нуждающиеся в помощи, будут лучше справляться с изменениями климата и политическими и социальными потрясениями.

Напомним, по данным ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения, в мире свыше двух миллиардов человек лишены доступа к чистой питьевой воде.