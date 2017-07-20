Теперь депутатов будут избирать не по пропорциональной, а по смешанной системе

Молдавский парламент в четверг одобрил во втором чтении законопроект о переходе на смешанную избирательную систему. Об этом сообщает NewsMaker.

За соответствующий законопроект проголосовали 74 депутата. Документ одобрили без обсуждения. Перед голосованием в знак протеста против планов принять закон сессионный зал покинули депутаты от оппозиции.

Под стенами парламента в это время происходили акции протеста сторонников и противников смешанной системы выборов. К зданию парламента вызвали беспрецедентное количество полицейских.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко готов помочь Молдове вернуть Приднестровье

Президент Игорь Додон приветствовал принятие законопроекта. Он отметил, что "одобренный проект полностью сохранил предложенную им в апреле концепцию".

Согласно закону, 50 депутатов будут избраны в парламент по партийным спискам, а 51 - по отдельным избирательным округам.

"Сохранение для партий минимального 6-процентного барьера для прохождения в парламент, проведение выборов по одномандатным округам в один тур, избрание депутатов по специальным округам Приднестровского региона. Проект полностью сохранил первоначальную, предложенную мной концепцию", - написал Додон в своем Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кишинев запретил Рогозину прилетать на военном самолете

Кроме того, он добавил, что своих представителей в парламенте получит диаспора.