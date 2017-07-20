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Главная » Мир » В Госдуме РФ заговорили о разрыве экономических связей с Польшей

В Госдуме РФ заговорили о разрыве экономических связей с Польшей

В Госдуме РФ заговорили о разрыве экономических связей с Польшей
Франц Клинцевич / Фото: politobzor.net

В Совете Федерации Варшаву обвинили в "поощрении фашизма" из-за сноса советских памятников

20.07.17 478
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Россия должна принять жесткие меры в ответ на решение Польши о сносе советских памятников, в частности, разорвать экономические связи, а также запретить въезд в РФ польским депутатам и официальным лицам, причастным к принятию соответствующего закона.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне Франц Клинцевич, передает РИА "Новости".

"Здесь нужно очень жестко действовать, вне всякого сомнения. Жесткий подход необходим и к депутатам, и к официальным лицам на государственном уровне, их въезд к нам должен быть запрещен", - заявил Клинцевич.

Он также высказался за полный разрыв российско-польских экономических связей.

"Здесь бояться не надо, все экономические связи надо разрывать", - считает сенатор.

По его словам, Россия в настоящее время импортирует из Польши транспортные средства, химическую продукцию, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, и объемы этого импорта чувствительные для Польши.

"Польша занимается дискредитацией России, является форпостом русофобской политики, разжигает фальшивки. По сути, поощряется фашизм. Мы не можем и не должны молчать", - сказал Клинцевич.

Напомним, 17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал закон о сносе коммунистических памятников. Всего демонтажу подлежат 469 объектов, из которых около 250 посвящены Красной армии.

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