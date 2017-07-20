Членов сборной РФ по водному полу в Будапеште заставили снять футболки с советской символикой

Представителей российской делегации, в частности членов тренерского штаба команды по водному поло, на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште заставили снять футболки с красными пятиконечными звездами и надписями СССР. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам членов российской делегации, о запрете им сказали венгерские полицейские, проводившие досмотр перед выходом на стадион. Служители правопорядка ссылались на то, что советские звезды приравнены в Венгрии к фашистской символике и запрещены законом.

Сотрудник службы безопасности принес извинения россиянам и предупредил, что в одежде с советской символикой на мероприятие никого не пустят. Более того, нарушителям могут грозить штрафы, лишение аккредитации и даже высылка из страны.

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Возражения россиян, что под запрет тогда должны подпадать флаги КНДР и США с изображением звезд, а также флаг Китая, который уже пять раз поднимался в Будапеште в честь побед спортсменов этой страны, не возымели эффекта.