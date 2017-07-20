В США оштрафовали на $2 млн ExxonMobil за нарушение санкций против РФ

В 2014 году корпорация подписала соглашение с Роснефтью

Минфин США оштрафовал американскую корпорацию ExxonMobil за нарушение санкций против РФ, введенных в связи с конфликтом в Украине. Об этом сообщает Европейская правда.

"Бюро по контролю за иностранными активами министерства финансов США оценило в $2 млн размер штрафа в отношении ExxonMobil Corp и ее дочерних компаний за нарушения параграфа 589.201 регламента о санкциях, введенных в связи с конфликтом в Украине", - говорится в сообщении Минфина США.

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Компанию оштрафовали за подписание в мае 2014 года восьми документов с президентом Роснефти Игорем Сечиным, включенным в американский список санкций.

Кроме того, в Бюро по контролю за иностранными активами установили, что ExxonMobil не раскрыла нарушение добровольно.

Напомним, в апреле 2017 американский Минфин отказался выдать ExxonMobil разрешение на работу в России в рамках режима санкций. Компания просила сделать для нее исключение и разрешить ей совместное бурение с "Роснефтью" на нескольких участках.