Google предоставил возможность прогуляться по МКС

Функция Google Street View теперь позволяет не только посмотреть на улицы различных городов мира, но и провести виртуальную экскурсию по Международной космической станции. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на Time.

В честь 48-летнего юбилея посадки космического корабля "Аполлон-11" на Луну, Google представил новую функцию в Street View, которая позволяет зрителям просмотреть все 15 модулей МКС. Путешествие по МКС сопровождается тексом с описанием мест и объектов станции, указывается оборудование и отмечаются конкретные лаборатории с описанием того, для чего они используются.

При создание нового прогулочного маршрута Google сотрудничал с NASA, Европейским космическим агентством, Японским агентством аэрокосмических исследований, Роскосмосом и Центром по развитию науки в космосе.

Напомним, Google совместно с Министерством культуры Украины оцифровал семь музеев под открытым небом в разных регионах страны и создал виртуальный тур по ним.