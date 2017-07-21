Школа архитектуры и городского планирования шанхайского Университета Тунцзи представила два напечатанных на 3D-принтере пешеходных моста, 4 и 11 метров длиной. Об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на 3Ders.

Оба моста расположены вблизи корпуса школы и пересекают небольшой канал. У 11-метрового моста есть лестница, а 4-метровый полностью плоский. Для их создания специалисты использовали роботов и специально разработан модуль трехмерной печати.

Всего на создание частей моста ушло 360 часов, после чего каждый элемент был доставлен на место для последующей сборки, на которую ушел примерно один день.

Проект стал частью университетской программы "Цифровое будущее Шанхая", который демонстрирует новые технологии в архитектуре, городском планировании, образовании, механике, информатике и материаловедении. В частности уделяется значительное внимание использованию роботов и дронов в строительстве.

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Результаты программы будут выставлены на всеобщее обозрение до 30 сентября этого года.

Фото: 3ders.org