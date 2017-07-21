Вблизи турецкого курорта произошло мощное землетрясение

Европейское геологическое агентство EMSC сообщает, что в ночь на пятницу, 21 июля, у побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Daily Mail.
Эпицентр землетрясения находился в Эгейском море в 12 километрах от турецкого курортного города Бодрум.
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Власти провинции Мугла, неподалеку которой произошло землетрясение, сообщили, что несмотря на небольшое цунами стихия не вызвала серьезных разрушений.
Напомним, ученые выпустили атлас катастроф.