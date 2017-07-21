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Главная » Мир » Вблизи турецкого курорта произошло мощное землетрясение

Вблизи турецкого курорта произошло мощное землетрясение

Вблизи турецкого курорта произошло мощное землетрясение

Эпицентр находился в Эгейском море в 12 километрах от Бодрума

21.07.17 141
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Европейское геологическое агентство EMSC сообщает, что в ночь на пятницу, 21 июля, у побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Daily Mail.

Эпицентр землетрясения находился в Эгейском море в 12 километрах от турецкого курортного города Бодрум. 

Власти провинции Мугла, неподалеку которой произошло землетрясение, сообщили, что несмотря на небольшое цунами стихия не вызвала серьезных разрушений.

Напомним, ученые выпустили атлас катастроф.

 

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https://www.dobovo.com/ru/
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