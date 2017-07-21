Тело Сальвадора Дали эксгумировали

В испанском городе Фигерасе начались работы по эксгумации тела художника Сальвадора Дали.

Постановление об эксгумации вынес суд, чтобы определить возможное отцовство Дали.

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на Associated Press, для проведения эксгумации необходимо было поднять из захоронения каменную плиту весом полторы тонны.

В первую очередь эксперты определят состояние останков художника и решат, есть ли возможность получить какой-либо генетический код.

Напомним, 26 июня суд в Мадриде постановил эксгумировать останки Сальвадора Далидля проведения ДНК-экспертизы по иску Пилар Абель Мартинес, которая пытается доказать, что она биологическая дочь художника. Она родилась в 1959 году в городе Фигерас. У ее матери якобы была тайная связь с художником в Порт-Лигат, где она работала в доме друзей Дали.