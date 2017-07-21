В России официально запрещена анонимность в мессенджерах

В третьем и окончательном чтении депутаты Госдумы приняли законопроект, который на законодательном уровне регулирует работу мессенджеров.
Внесенные поправки вводят обязательную идентификацию пользователей.
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Согласно закону, организаторы обмена мгновенных сообщений обязаны обеспечивать передачу сообщений только тех пользователей, которые прошли идентификацию по номеру телефона.
За поправки проголосовало 373 депутата, еще трое парламентариев выступили против.
Напомним, Порошенко не поддержал петицию о разблокировке ВКонтакте.