Навальный готов амнистировать Захарченко и Плотницкого

Российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что главарей "ДНР" и "ЛНР" надо амнистировать.

Об этом он заявил во время дебатов с бывшим "министром обороны "ДНР" Игорем Стрелковым, отвечая на вопрос: "Что нужно сделать с нынешними руководителями "ДНР" и "ЛНР"?". Дебаты транслировались в YouTube.



"Что нужно сделать с нынешними руководителями "ДНР" и "ЛНР" - это прописано в Минске - 2 - это амнистия. Мне хотелось бы, чтобы эта война как можно скорее прекратилась. Чтобы беженцы вернулись домой и чтобы мы не тратили на это деньги", - сказал он.

Также Навальному был адресован вопрос, что бы он сделал с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.



"Что касается Рамзана Кадырова, то по нему в первую очередь надо провести расследование убийства Бориса Немцова", - ответил российский оппозиционер.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 2 марта обнародовал расследование о незадекларованной недвижимости Дмитрия Медведева в России и за ее пределами. 26 марта по всей России прошли антикоррупционные акции протеста, участники которых требовали от премьера ответить на выдвинутые ему обвинения.