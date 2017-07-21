Спецпрокурор Мюллер взялся за активы Трампа

Специальный прокурор Министерства юстиции США Роберт Мюллер, который ведет следствие относительно вмешательства России в выборы в США, начал расследование бизнес-активности Дональда Трампа и его окружения, что вызвало резкую критику со стороны президента

Об этом пишет в четверг американское центральное издание The Hill, передает "Укринформ" .



"Президент Трамп наращивает свою критику против Роберта Мюллера, предупредив, что специальный прокурор, который расследует вмешательство России в выборы, пересекает линию, когда расследует его финансовую активность", - говорится в публикации.

Как сообщается, Мюллер, именно это и делает - расследует транзакции, связанные с бизнесом Трампа и его партнерами. По оценкам юристов и экспертов, это вполне естественно, если спецпрокурор будет проверять все аспекты бизнеса Трампа на предмет связей с россиянами.

Это развитие событий, несомненно, усилит отчаяние Трампа от российского расследования, которое преследует его президентство и заставляет нанимать адвокатов, пишет издание.

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Кроме того, по сообщениям, Мюллер, расследует возможное препятствование правосудию со стороны Трампа, когда тот в мае уволил директора ФБР Джеймса Коми, который возглавлял расследование по России.

Роберт Мюллер, который в прошлом был директором ФБР и имеет репутацию прямолинейного человека, был назначен специальным прокурором Министерства юстиции в мае. Он имеет широкие полномочия расследовать вмешательство России в президентские выборы в США в прошлом году, а также любые связи между РФ и кампанией Трампа.

Напомним, писатель Ричард Форд рассказал Фокусу об Америке Трампа.