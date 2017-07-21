Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Видео Гибель главы наркокартеля привела к массовым беспорядкам в Мехико

Видео Гибель главы наркокартеля привела к массовым беспорядкам в Мехико

<span class="label red">Видео</span> Гибель главы наркокартеля привела к массовым беспорядкам в Мехико
Фото: АР

В учебных заведениях приостановлены занятия, чтобы не подвергать детей опасности

21.07.17 1195
100

В столице Мексики произошли серьезные беспорядки после того, как глава наркокартеля "Тлауак-Чалько"погиб в перестрелке с правоохранителями.

Об этом сообщают мировые СМИ.

Группы мототаксистов, причастных к деятельности картеля, начали перекрывать движение и подожгли грузовики. Также произошли перестрелки. 

Отметим, картель "Тлауак-Чалько" контролирует наркотрафик в Мехико, глава которого Фелипе де Хесус Перес Луна по кличке Глаза был убит морпехами.

В Тлауак стянуты силы полиции. В учебных заведениях приостановлены занятия, чтобы не подвергать детей опасности.

Напомним, в Бразилии задержан наркобарон, 30 лет скрывавшийся от полиции.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
На Харьковщине продолжают взрывать банкоматыПоявились данные о россиянине, убитом в КиевеГлавбух столичного ВУЗа наживалась на инвалидах и сиротах, - прокуратура

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Эффект отсутствия. Что получила Украина от саммита G20 2004
  2. Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев 2931
  3. Права имею. Оксана Покальчук о декоммунизации и защите прав ЛГТБ 1097
  4. Трёхлетняя эпоха. Жить сейчас — это страшно, но весело 2621
  5. Трудное устройство. Что думают работодатели о твоём вузе и о тебе самом 3827
  6. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 6209
  7. Квітка — душа. Як клітинний біолог Юлія Красиленко кримськотатарські назви рослин збирала 812
  8. У Чёрного моря. 10 фильмов Одесского международного кинофестиваля 1584
  9. Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий 3608
  10. Рваные бусы. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 2338
  1. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 6352 / 7325
  2. Землетрясение и цунами в Эгейском море привело к трагическим последствиям 1585 / 1750
  3. Лукашенко прилетел в Украину 1475 / 1641
  4. Как украинские морпехи переправлялись через Днестровский лиман 1373 / 1481
  5. Россияне осквернили часовню на болгарском курорте 1288 / 1463
  6. Беспилотники США продолжают летать над Донбассом и в сторону Крыма 1192 / 1341
  7. В Киеве появятся еще две ветки метро 1191 / 1323
  8. Навальный готов амнистировать Захарченко и Плотницкого 1171 / 1276
  9. Найдут и посадят. Когда и как накажут виновных в гибели рейса MH17 1131 / 1266
  10. Появились данные о россиянине, убитом в Киеве 1118 / 1256
  1. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 22 / 7325
  2. Россияне осквернили часовню на болгарском курорте 8 / 1463
  3. Mobile ID будет внедрена в Украине до конца года, - Гройсман 8 / 520
  4. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 7 / 1782
  5. Землетрясение и цунами в Эгейском море привело к трагическим последствиям 6 / 1750
  6. Нобелевский лауреат: Украина дает мне надежду 6 / 784
  7. В Туркменистане по телевидению читают стихи президента 4 / 171
  8. Золотая середина. Всё, что только может подарить река путешественнику 4 / 628
  9. В полиции советуют не использовать программу M.E.Doc 4 / 643
  10. Фокус №29 (536) 3 / 32
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.