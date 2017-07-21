В учебных заведениях приостановлены занятия, чтобы не подвергать детей опасности

В столице Мексики произошли серьезные беспорядки после того, как глава наркокартеля "Тлауак-Чалько"погиб в перестрелке с правоохранителями.

Об этом сообщают мировые СМИ.

Группы мототаксистов, причастных к деятельности картеля, начали перекрывать движение и подожгли грузовики. Также произошли перестрелки.

Отметим, картель "Тлауак-Чалько" контролирует наркотрафик в Мехико, глава которого Фелипе де Хесус Перес Луна по кличке Глаза был убит морпехами.

В Тлауак стянуты силы полиции. В учебных заведениях приостановлены занятия, чтобы не подвергать детей опасности.

Напомним, в Бразилии задержан наркобарон, 30 лет скрывавшийся от полиции.