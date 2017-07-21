Первый документ о полете Гагарина продан в Нью-Йорке

В Нью-Йорке за 47,5 тысячи долларов были проданы записи, рассказывающие о полете первого человека в космос.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на аукционный дом Sotheby's.

На первой странице на английском языке за выходными данными Центрального аэроклуба имени Чкалова значится: "Сведения, зарегистрированные о первом космическом полете гражданином СССР Юрием Алексеевичем Гагариным 12 апреля 1961 года на космическом корабле "Восток".

На второй странице письмо Гагарина. "Я хочу описать свои краткие наблюдения за время пребывания в космосе. С высоты 175-327 километров Земля очень хорошо просматривалась. Ее поверхность выглядела почти так же, как если смотреть на нее из самолета, летящего на большой высоте. Я ясно мог различить горы, широкие реки, леса, прибрежные линии и острова… У Земли очень ясное и красивое голубое сияние", — сообщает Гагарин.

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"Благодаря исчерпывающей подготовке, я не испытывал дискомфорта от факторов космического полета. В настоящий момент я себя хорошо чувствую", — пишет первый человек, побывавший в космосе. Подпись: "Пилот-космонавт СССР Ю. А. Гагарин, 15 апреля 1961 года".

Данный документ был подготовлен для отправки в Международную авиационную федерацию, однако в итоге послана была другая версия.

Напомним, Хокинг назвал сроки освоения Солнечной системы: через 30 лет – база на Луне, через 50 лет – на Марсе.