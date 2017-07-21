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Главная » Мир » Фото Двух членов банды белорусских "черных риэлторов" расстреляют

Фото Двух членов банды белорусских "черных риэлторов" расстреляют

<span class="label red">Фото</span> Двух членов банды белорусских "черных риэлторов" расстреляют

В Беларуси вынесены очередные смертные приговоры

 

21.07.17 993
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Могилевский областной суд вынес приговор банде "черных риэлторов", от действий которых погибли шесть человек.

Об этом сообщается на сайте Верховного суда Беларуси.

"Убийства совершались с 2009 по 2015 год, когда в марте 2015-го противоправная деятельность обвиняемых была пресечена правоохранительными органами", — говорится в сообщении. 

Два фигуранта дела — Игорь Гершанков и Семен Бережный — приговорены к расстрелу. Еще двое получили тюремные сроки — 24 года заключения и 22 года и 1 месяц.

По данным следствия, злоумышленники действовали в 2009-2015 годах. Они убеждали собственников квартир продать имущество, а после этого расправлялись с ними.

На кладбищах в Могилевской области было найдено шесть захоронений и еще три ямы, приготовленные для будущих жертв. Некоторых, как прозвучало в ходе судебного заседания, закапывали живьем: человек в это время спал под воздействием водки и клофелина.

Напомним, сейчас к расстрелу в Беларуси приговорены еще двое человек: 39-летний Кирилл Казачек за убийство двух собственных детей и 32-летний Алексей Михаленя за убийство двух пенсионеров.

Ранее в этом году был расстрелян 33-летний гомельчанин Сергей Востриков. Его признали виновным в изнасиловании и убийстве двух женщин.

С начала 1990 года к высшей мере в Беларуси было приговорено более 400 человек.

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