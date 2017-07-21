Додон назвал провокацией заявление парламента Молдовы о выводе войск РФ из Приднестровья

Такие действия, мол, направлены на ухудшение отношений с Россией

Президент Молдовы Игорь Додон осудил сегодняшнее заявление парламента с требованием вывести российские войска из Приднестровья. Об этом он написал в Facebook.

"Категорически осуждаю эту очередную провокацию. Данные действия направлены на ухудшение отношений с Российской Федерацией и подрыв тех успехов, которые удалось достигнуть совместно с российским руководством, а именно, в области экспорта молдавской продукции, ситуации с мигрантами, регионального сотрудничества, образовательных и гуманитарных программ", - заявил президент.

Додон обвинил правящую коалицию в нагнетании обстановки в регионе, в канун визита заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина в Молдову. По его мнению, сегодняшнее заявление вместе с высылкой российских дипломатов и борьбой с российской пропагандой направлено на ухудшение отношений с Россией.

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"Категорическим образом осуждаю подобного рода провокации. Подчеркиваю, Молдова является нейтральным государством, а решение подобных вопросов должно быть достигнуто исключительно в рамках мирного и конструктивного подхода, без провокаций и в контексте объединения двух берегов Днестра и никоим образом не посредством подобных провокационных заявлений", - подытожил Игорь Додон.

Напомним, парламент Молдовы принял заявление с требованием вывода российских войск с территории Приднестровья. За принятие документа проголосовал 61 депутат. В свою очередь пророссийская оппозиция покинула зал заседания в знак протеста.