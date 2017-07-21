В России запретили анонимайзеры и VPN

Купить SIM-карту можно будет только предоставив достоверные паспортные данные

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении законы об ужесточении контроля за продажей SIM-карт и о запрете средств обхода блокировок сайтов. Законы были поддержаны подавляющим большинством депутатов. Об этом пишет Медуза.

Теперь купить SIM-карту можно будет только передав сотовому оператору достоверные паспортные данные.

Закон о запрете средств обхода блокировок предусматривает блокировку анонимайзеров и VPN, с помощью которых можно посещать запрещенные Роскомнадзором сайты. Выявлять такие анонимайзеры будут ФСБ и МВД. Закон вступит в силу с 1 ноября 2017 года.

Напомним, депутаты Госдумы РФ приняли законопроект, который на законодательном уровне вводит обязательную идентификацию пользователей мессенджеров.