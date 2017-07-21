СМИ: Путин лично обещал немецкому правительству, что турбины Siemens не попадут в Крым

Президент России Владимир Путин лично обещал немецкому министру, что газовые турбины Siemens не попадут в Крым. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщает немецкое издание WirtschaftsWoche, передает Украинская правда.

Путин якобы дал такое обещание на встрече с министром экономики и энергетики Германии Зигмаром Габриэлем в сентябре 2016 года. Затем правительство Германии передало эти гарантии Siemens.

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Издание отмечает, что представитель немецкого министерства экономики и энергетики не подтвердил, но и не опроверг информацию о полученных гарантии.

В Siemens также отказались от комментариев.

Напомним, Россия в обход санкций Запада доставила в оккупированный Крым турбины для электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens.