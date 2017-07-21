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Главная » Мир » Siemens прекращает поставки оборудования российским компаниям

Siemens прекращает поставки оборудования российским компаниям

Siemens прекращает поставки оборудования российским компаниям
Фото из открытых источников

Концерн откажется от доли в российской Интеравтоматике

21.07.17 140
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Немецкий концерн Siemens объявил, что в связи с незаконной доставкой его турбин в оккупированный Крым приостановит поставки энергооборудования российским компаниям.

Об этом говорится в заявлении концерна, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Немецкий концерн заявил, что получил достоверную информацию о том, что все турбины в оккупированный Крым были доставлены незаконно.

В частности, Siemens откажется от доли в российской компании "Интеравтоматика", в которой концерн владеет 45% акций. Именно эта компания была нанята для установки турбин в Крыму.

Напомним, Россия в обход санкций Запада доставила в оккупированный Крым турбины для электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens.

В Siemens сообщили, что поставляли турбины для проекта на российском Таманском полуострове.

В компании заявили, что предприняты все необходимые шаги, чтобы предотвратить строительство, установку и эксплуатацию газовых турбин Siemens в Крыму.

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