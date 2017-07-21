Бунт в Палате №6. Можно ли стать малороссом в Донецке, если санитары — в Москве

Рак того, что могло бы быть мозгом ("ДНР"). Думали, уже не доживём до Малороссии со столицей в Донецке? Ан нет, дожили! Захарченко своей идеей всколыхнул всех. И все как-то дружно начали обсуждать, что же это значит. Причём многие думали абсолютно верно: рак мозга. Но при этом параллельные версии казались какими-то более изощрёнными, интригующими, и пунктов в них было больше. Поэтому их и озвучивали. Тут тебе и новая политика Москвы в отношении Украины, вплоть до создания новой украинской государственности, лояльной к России. Вот интересно — как? И замена Москвой правящих элит. Каких? Захарченко, что ли? Измерьте расстояние от улицы Артёма, 68 до улицы Одинцова, 19, где в Донецке располагается психиатрическая больница — и вы поймёте, что это сравнительно недалеко. Ну, для "элиты", я имею в виду. В общем, новость, по-моему, состоит не в том, что сказал Захарченко, а в том, как на это отреагировала наша экспертная среда. Безумно серьёзно — и я уже сомневаюсь, где здесь ключевое слово. Как хотите, но нельзя всерьёз комментировать заявления Наполеона из палаты №6! Азбука! Эта неделя показала, что мы ей не обучены.

Диалог в цирке (Россия). Националист Навальный и монархист Стрелков провели дебаты, и от этого стало ещё загадочнее: на кой чёрт всё это устраивалось? Чтобы узнать, что Гиркин раньше, до изображения себя полководцем в Донбассе, имел приличную зарплату, а сейчас он военный пенсионер и работник по найму (любопытно — по какому)? Или что он в Европах там разных не бывал, не считая Югославии, где как обычно развлекался стрельбой, да ещё в Румынии, но он точно знает, что Запад "скрепам" враг? Или что он сбежал с Донбасса, но это не по трусости, а потому что были созданы такие условия, говорить о которых — военная тайна? А он ведь офицер, и ему хоть в промежность ткни — у него там "дело чести", не меньше. Или что оружие и деньги для кровавой авантюры на Донбассе он взял в Крыму? Или что он не писал по поводу сбитого боинга "птичка упала", и это может подтвердить анонимная видеозапись в интернете, в которой так и говорится: нет, не с его, гиркинской, страницы взято сообщение? Или, может быть, то, что Навальный не знает, преступник ли Гиркин? И важно, убивал ли он только комбатантов, или не только, а решать всё суду. Да знает всё Навальный! И о преступности своего собеседника. И о его дремучести. И о том, что после общения с ним нужно будет тщательно мыть руки, но это всё равно не поможет: замарался. Как пошутила одна дама в твиттере, "Теперь жду дебаты Навального и Панина. Чего уж теперь стесняться..."

"Ну, право же, справедливость…" (Польша). Призрак авторитаризма, последнее время бродивший по Польше тихой поступью вора-карманника, в минувшее воскресенье с грохотом споткнулся о судебную реформу. Тысячи поляков в столице и крупных городах страны вышли на демонстрации протеста. Причина — желание власти принять закон, передающий право формирования совета по юстиции парламенту. Если это произойдёт, в Польше падёт последний демократический бастион — суды, и узурпация власти станет свершившимся фактом, поскольку все госструктуры окончательно перейдут под контроль партии "Право и справедливость" ("ПиС").

Ярослав Качиньский, глава партии, и до его принятия мог чувствовать себя этаким "регентом" Польши. Все расклады были в его пользу. Президент страны Анджей Дуда — ставленник "ПиС". Большинство в сейме представляет её же. В правительстве — выходцы оттуда же. В армии и силовых структурах — похожая ситуация. Влиятельные медиа, за исключением разве что Gazeta Wyborcza, прибраны к "нужным" рукам. Но власти этого показалось мало. Партия Качиньского решила выполнить давнее обещание взяться за судебную систему, объяснив необходимость такого шага тем, что люди в мантиях — закрытая каста, которой безразлично благополучие рядовых поляков. И с этим нужно что-то делать.

Тут-то и последовала общественная реакция — далеко не всенародная (поскольку страна расколота на сторонников и противников нынешней власти), но с внятными лозунгами и плакатами, где Качиньский изображён в виде Ким Чен Ына. Несколько десятков активистов арестованы. Три экс-президента страны в обращении к народу обвинили власть в насаждении тирании. Еврокомиссия пригрозила Польше санкциями. В результате Анджей Дуда во вторник отказался подписывать закон в том виде, в каком он принят сеймом, и предложил дополнить его компромиссной нормой: кандидатуры в совет юстиции будут назначаться тремя пятыми депутатских голосов. Предполагается, что это обяжет "ПиС" искать союзников в других фракциях, и тогда разговоры о диктатуре прекратятся. Оппозиционеры назвали это движением в правильном направлении, однако на площади возле президентского дворца людей от этого меньше не стало. Наоборот, к концу недели число протестующих в Варшаве увеличилось.

Урезание демократии лучше всего сопровождать трогательной борьбой с наследием тоталитаризма. Это так воскрешает национальный дух!

Правящую партию обвиняют не только в узурпации власти, но и в спекуляциях на чувствах поляков. Мол, та грубо использует авиакатастрофу под Смоленском для достижения политических целей. Двойные стандарты оппоненты находят и у конкретных представителей нынешнего польского истеблишмента. Об одной из таких противоречивых фигур, министре обороны Антонии Мацеревиче, написала на этой неделе французская Le Monde. Публично он всегда придерживался антироссийских взглядов и даже обещал доказать, что падение самолёта президента Польши в апреле 2010 года — результат заговора Кремля и правительства Дональда Туска, который сейчас занимает кресло председателя Евросовета. Однако в окружении главы военного ведомства есть люди, ориентированные на Россию и имеющие там бизнес-интересы. Больше всего критики не могут простить Мацеревичу доклада о расформировании Службы военной информации в 2006 году. В обнародованном тогда документе, который, по мнению специалистов, следовало бы вообще засекретить, он подробно описал методы работы польской военной разведки, придав огласке имена агентов и информаторов. Всё это повлекло разоблачения и даже убийства некоторых из них. Однако сегодня военному министру, пользующемуся поддержкой правящей партии, неприятности вряд ли угрожают. В отличие от Томаша Пентека, журналиста Gazeta Wyborcza, написавшего о Мацеревиче книгу, — на него по этому поводу подан иск в суд.

Любопытно, что на фоне большого кризиса и маленьких скандалов президент Польши в минувший понедельник утвердил документ, способный в какой-то мере объединить нацию. Речь идёт о поправках в закон, запрещающий коммунистическую пропаганду. Они предусматривают снос соответствующих памятников. На это болезненно отреагировала Россия, пообещав не оставить данную "возмутительную провокацию" без последствий. Создаётся впечатление, что скандальчик своевременный, неслучайный и на руку официальной Варшаве: урезание демократии лучше всего сопровождать трогательной борьбой с наследием тоталитаризма. Это так воскрешает национальный дух!

"Мадуро, уходи!" (Венесуэла). Он пытался подражать Уго Чавесу, встречался с Фиделем Кастро, а потом заявил, что похож на Саддама Хуссейна. Если лидер Венесуэлы имел в виду бесславный финал иракского диктатора, то, возможно, он не так уж далёк от истины.

В государстве настоящий кризис. 98% хотят, чтобы Николас Мадуро ушёл. Об этом свидетельствует неофициальный референдум о недоверии президенту, в котором приняли участие 7 млн человек из 19 млн, имеющих право голоса. Его итоги обнародовали в понедельник, а в четверг улицы Каракаса и других городов страны были забаррикадированы сторонниками оппозиции. Они повторили свои требования: досрочные президентские выборы и отказ от созыва Учредительного собрания, которое, как опасаются, изменит Конституцию настолько, что Венесуэла скатится к диктатуре.

Среди тех, кто в Латинской Америке выразил свою поддержку противникам Мадуро, — Мехико и Бразилиа. Дональд Трап пообещал "экономические действия", если 30 июля венесуэльский лидер всё-таки созовёт собрание. В Каракасе по этому поводу решили созвать Совет безопасности, чтобы выработать ответные меры. Хотя сама поддержка демонстрантов Белым домом выглядит, честно говоря, слегка непоследовательной, в духе Трампа: к примеру, польскую оппозицию президент США проигнорировал во время визита в Варшаву, а о прекращении поддержки сирийской стало известно буквально на днях, благодаря источнику Washington Post. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини также призвала власти Венесуэлы приостановить подготовку к созыву Учредительного собрания. Однако Мадуро расценил такое заявление как "наглость": "Они считают, что мы находимся в 1809 году? Венесуэла — свободная и суверенная страна, а не колония Европейского союза". Суверенная — безусловно. А относительно свободы уверенности нет. В иске, поданном в Международный уголовный суд в Гааге сенаторами из Колумбии и Чили, среди того, что инкриминируется Мадуро, указаны пытки и сегрегация населения.

Чем всё закончится — предсказать несложно: кровопролитием. Другое дело — насколько большим, насколько долгим и чьими усилиями подпитываемым. Сейчас основными партнёрами Каракаса являются Москва и Пекин. Геополитика тут переплелась с бизнесом. С Россией заключены оружейные контракты на сумму $12 млрд, что делает Венесуэлу крупнейшим покупателем российского оружия в Латинской Америке. Китай предпочитает сотрудничать в основном по формуле "нефть в обмен на кредиты и инвестиции". США тоже понимают важность этой латиноамериканской страны. Глава Госдепа Рекс Тиллерсон, по-видимому, особенно. Он пересел в своё нынешнее кресло из кресла председателя совета директоров ExxonMobil — компании, серьёзно пострадавшей в результате национализации Уго Чавесом нефтяного сектора. При такой расстановке фигур на "большой шахматной доске" оптимизм относительно перспектив мирного разрешения венесуэльского кризиса возможен разве что по ошибке, вроде той, что выпала мне. Секунды две я наслаждался заголовком "Мадуро продолжит карьеру на Кипре", пока не выяснил, что речь идёт об экс-игроке "Севильи" и "Валенсии".

Карты в руки (Турция — США). Скандал между Вашингтоном и Анкарой. Анатолийское агентство опубликовало расположение 10 американских военных постов на севере Сирии, чем вызвало понятную обеспокоенность Пентагона. В военном ведомстве США заявили, что это подвергает опасности риску коалиционные войска, и указали на неадекватность ситуации правительству Турции. Как, мол, подобное могло случиться? Турция — член НАТО, и вдруг такое!

Сутки спустя Анкара опровергала факт передачи агентству какой-либо информации о базах и блокпостах. При этом официальный представитель президента высказал встречное недоумение: американцы, мол, вначале называют сирийских курдов террористами, а потом открывают для них "гигантские военные объекты". Сама Анкара уже давно не меняет своего отношения к курдам: террористы. И опасается, что финансирование курдских войск станет одной из причин создания Курдского государства, которое впоследствии будет претендовать на часть турецкой территории. Американцы же убеждают, что ничего подобного не произойдёт, а денежные вливания прекратятся, едва только будет покончено с ИГИЛ.

Доверительными отношения между двумя странами, которые являются классическим образцом ситуативных партнёров, не назовёшь. Власти Турции до сих пор считают, что за попыткой переворота в 2016 году стояли американские спецслужбы. И что Фетхуллах Гюлен неслучайно нашёл убежище в США. А в Америке хозяина Белого дворца откровенно называют диктатором и критикуют за чрезвычайное положение — введённое сразу после попытки госпереворота, оно длится вот уже больше года.

Дополнительным раздражителем и для Штатов, и для Запада в целом стало недавнее заявление Эрдогана о намерении восстановить смертную казнь, отменённую в 2004 году. Если это произойдёт, тогда для Анкары путь в ЕС будет точно закрыт, но иногда кажется, что президент Турецкой Республики чего-то подобного и добивается. Косвенно это подтверждает и скандал, состряпанный турецкими властями вокруг 68 немецких граждан и компаний, обвинённых в "поддержке терроризма". По словам самого Эрдогана, если Евросоюз прямо скажет о том, что он не сможет принять Турцию, это всех устроит: страна "способна самостоятельно стоять на двух ногах". Отчасти это блеф, отчасти — восточная хитрость. Отчасти — правда. С одной оговоркой: географическое положение Турции никогда не оставит её в одиночестве. Кто-то всегда будет у неё в союзниках. И почти всегда — в ситуативных. Как сегодня США, скандал с которыми не первый и, похоже, не последний.

"Не вижу возможности обеспечить…" (Франция). Эммануэлю Макрону как-то не везёт с военным ведомством. Вначале прошение об отставке подала министр обороны Сильви Гулар (повод — расследование, связанное с трудоустройством её помощников в Европарламент). А на этой неделе в отставку ушёл начальник Генерального штаба французской армии 60-летний генерал Пьер де Вилье. Но здесь уже причина иная: конфликт с президентом, в котором сам хозяин Елисейского дворца предстаёт этаким мальчиком, бросающим слова на ветер. Дело в том, что 14 июля, в День взятия Бастилии, Макрон объявил об увеличении военных расходов страны в следующем году на 1,5 млрд евро, 650 млн из которых планировались для проведения операций за рубежом. В общем, как полагается: Франция в НАТО, 2% от ВВП на оборону — рубеж, к которому надо стремиться. Почти всё, что значилось в предвыборных обещаниях. Однако вдруг выяснилось, что в текущем году военный бюджет урезается на 850 млн евро. Между президентом и начальником Генштаба завязалась дискуссия, которая закончилась тем, что генерал написал заявление. Указав, что в нынешних условиях он не видит возможности "обеспечить устойчивость вооружённых сил, призванных гарантировать защиту Франции и французов сейчас и в будущем". Ну что сказать. Имитировать из себя подводника — одно дело. И совсем другое — держать своё слово. Так постепенно можно потерять популярность не только среди военных.

(Non)Pulp fiction (Туркменистан). В стране, где президентам целуют руку и устанавливают золотые памятники, на этой неделе заблокировали доступ к соцсетям. Но эта новость не главная (тем более что официальный Ашхабад всё отрицает, "прокололось" лишь министерство связи). Главная — другая: на туркменском телевидении вместо развлекательных программ стали читать книги главы государства Гурбангулы Бердымухамедова. Он плодовит, как Эмиль Золя, но кругозор у него, похоже, куда шире. Если вы понимаете туркменский и что-нибудь не знали о вооружённых силах, лекарственных растениях, лошадях, чае или "счастливой жизни" — вам на туркменское телевидение. Проникновенные строки Аркадага ("великого покровителя") — титул, который Гурбангула Бердымухамедов сам себе присвоил, — возьмут вас за живое. Например, сможете узнать, что "чай — залог долголетия". Аркадаг так написал! Но "запивать лекарства чаем опасно для здоровья". Всего в копилке туркменского президента 40 книг. Не поверите, но он не чемпион Средней Азии. Его значительно обскакал в этом вопросе казахский лидер Нурсултан Назарбаев. Он выпустил уже более ста книг! А всё почему? Потому что не сидит в интернете, как наш Пётр Алексеевич, о котором на минувшей неделе стало известно: он активно пользуется соцсетями, постоянно там кого-то читает и комментирует. Но под чужими именами! Какими именно — Роман Безсмертный, сообщивший об этом в эфире телеканала NewsOne, не уточнил, тем самым сохранив интригу и надежду поговорить с первым лицом страны напрямую. Хотя бы в Фейсбуке. Хотя бы инкогнито.