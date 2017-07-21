В Каталонии упала поддержка независимости

Фото: euobserver.com 1 октября Каталония сможет "отделиться" от Испании На эту дату назначен референдум о независимости 09.06.17 297 000 Премьер-министр испанского региона Каталония Карлес Пучдемон в пятницу, 9 июня, объявил о решении провести референдум

Поддержка независимости Каталонии от Испании упала до самого низкого уровня с начала сепаратистской кампании в 2012 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследования общественного мнения регионального правительства Каталонии, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Так, в июне за отделение от Испании были готовы проголосовать 41,1% жителей региона, в то время как в марте и декабре за независимость высказывались около 44% респондентов.

Также незначительно выросло количество тех, кто активно выступает против отделения Каталонии от Испании - с 48,5% до 49,4%.

Региональный лидер Карлес Пиджемонт назначил референдум об отделении Каталонии от остальных 16 областей Испании на 1 октября.

Центральное правительство в Мадриде заявил о незаконности референдума и пообещал его заблокировать.

Напомним, 1 октября региональное правительство Каталонии намерено провести референдум о независимости.