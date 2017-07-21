Эпидемия холеры в Йемене: ежедневно регистрируются 5 тыс. случаев заболевания

Эпидемия холеры в Йемене может стать самой масштабной в мире на сегодняшний день. Ежедневно заболевают 5 тыс. человек. С конца апреля Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала почти 370 тыс. случаев с подозрением на холеру, а более 1800 йеменцев уже умерли от нее. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

"Холера поражает самых уязвимых. 40% предположительно заболевших холерой – дети младше 15 лет. А треть умерших от нее составляют пожилые люди старше 60 лет", - заявила представитель ВОЗ Фадела Шаиб.

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В результате обстрелов и воздушных бомбардировок в Йемене разрушена инфраструктура, пострадала система водоснабжения и канализации. Люди не имеют доступа к чистой воде, а это прямой путь к диарее, холере и другим инфекционным заболеваниям. К тому же люди ослаблены в результате недоедания. Дефицит продовольствия испытывают 17 млн йеменцев.

Почти половина всех медицинских учреждений либо не функционирует совсем, либо работает в ограниченном режиме. При этом 99% больных холерой, имеющих возможность получить медицинскую помощь, излечиваются.

ВОЗ вместе с партнерами делает все возможное, чтобы обеспечить людей чистой водой и создать адекватные санитарно-гигиенические условия. Сотрудники организуют лечебные центры, обучают местных медиков, работают с населением, объясняя, как предотвратить заражение. Однако этого недостаточно.

Кроме того, надвигается сезон дождей, который может усугубить ситуацию.