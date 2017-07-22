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Главная » Мир » Индиец сыграл на гитаре на операционном столе

Индиец сыграл на гитаре на операционном столе

Индиец сыграл на гитаре на операционном столе
Фото: PTI

Врачи помогли Абхишеку Прасаду избавиться от спазма музыканта

22.07.17 25
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Житель Индии Абхишек Прасад сыграл на гитаре во время операции на мозге. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Прасад страдал редкой формой дистонии, которую еще называют "спазмом музыканта". Она вызывает спазмы, сопровождающиеся сильной болью, скручиваниями и странными позами. Из-за болезни у Прасада сводило средний, безымянный пальцы и мизинец левой руки во время игры на гитаре.

"Я думал, что неподвижность пальцев произошла от перенапряжения. Я взял перерыв в игре, а когда попробовал снова, понял, что спазм так и не проходил. Некоторые врачи говорили мне, что дело в мышечной усталости, я получал обезболивающие, мультивитамины, антибиотики, физиотерапию и так далее", - рассказал Прасад.

Десять месяцев назад все же удалось диагностировать дистонию.

"Мне посоветовали пройти через операцию на мозге, но я испугался. Однако мой доктор Шаран Сринивасан меня убедил", - сказал Прасад.

 Во время операции, которая проходила в индийском городе Бангалор, пациент должен был играть каждый раз, когда хирург воздействовал электричеством на определенный участок его мозга. Теперь, по словам Прасада, ему стало гораздо легче играть на инструменте.

"С шестого (разряда, - ред.) мои пальцы раскрылись. Во время операции я чувствовал себя хорошо", - расказал Прасад.

Спустя неделю ему сняли швы, и он признается, что сейчас его левая рука и нога немного ослаблены.

"Но через месяц я уже поправлюсь и снова приступлю к практике в полную силу", - утверждает Прасад.

По словам Прасада, он хорошо запомнил всю операцию: сначала врачи закрепили на его голове рамку, потом сделали МРТ.

"Сканирование помогло понять, насколько точно электроды были проведены в мозг", - рассказал пациент, добавив, что он не чувствовал боли, но во время операции ему казалось, будто в помещении "работал генератор".

Доктор Сринивасан уточнил, что операция проводилась под местной анестезией. В черепе пациента сделали 14-миллиметровое отверстие, куда вставили электрод - он ушел на 8-9 см вглубь мозга.

"Он был полностью в сознании, и лишь благодаря тому, что его пальцы шевелились по грифу гитары, мы смогли достичь нужного результата", - сказал врач.

По словам Сринивасана, для Индии подобная операция стала важным рубежом.

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