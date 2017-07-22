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Верховный суд Великобритании впервые возглавит женщина

Верховный суд Великобритании впервые возглавит женщина
Бренда Хейл / Фото: Gadoo

Бренда Хейл заступит в должность 2 октября после присяги

22.07.17 8
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В Британии Бренда Хейл станет первой женщиной на посту президента Верховного суда. Об этом сообщает Европейская правда.

Ожидается, что Хейл займет свой пост 2 октября после присяги.

Хейл (1945 года рождения) закончила Кембриджа и специализируется на законодательстве по вопросам семьи и социального обеспечения. В 1984 году она была первой женщиной, которая была назначена в Комиссию по правам человека в Британии.

Также Хейл стала первой женщины-лордом-ординарием апелляционного суда на очередной сессии в январе 2004. С июня 2013 она стала заместителем председателя Верховного суда Великобритании.

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