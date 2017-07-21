Новым пресс-секретарем Трампа станет Сара Сандерс

Сара Сандерс станет новым пресс-секретарем президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил глава департамента Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи, передает РИА Новости.

"Сара будет пресс-секретарем", ­- заявил он.

Ранее Сандерс была заместителем пресс-секретаря Шона Спайсера.

Выступая перед журналистами, Сандерс зачитала заявление Дональда Трампа, в котором президент США поблагодарил Спайсера за работу и пожелал ему успеха.

Комментируя свою отставку, Спайсер заявил, что для него было честью работать пресс-секретарем Белого дома.

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"Это было честью и привилегией — служить президенту США и этой замечательной стране. Я продолжу свою работу в течение августа", — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер подал в отставку. Причиной увольнения, по данным The New York Times, стало несогласие Спайсера с назначением Энтони Скарамуччи главой департамента коммуникаций Белого дома. Президент США попросил Спайсера продолжить работу, но тот уволился, при этом назвал назначение Скарамуччи "большой ошибкой".