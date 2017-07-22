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Главная » Мир » Столкновения в Восточном Иерусалиме: погибли 3 палестинцев, еще 200 получили ранения

Столкновения в Восточном Иерусалиме: погибли 3 палестинцев, еще 200 получили ранения

Столкновения в Восточном Иерусалиме: погибли 3 палестинцев, еще 200 получили ранения
Фото: Euronews

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил о заморозке контактов с Израилем

22.07.17 107
200

Трое палестинцев были убиты в ходе столкновений в Восточном Иерусалиме, где продолжаются протесты против новых мер безопасности на Храмовой горе. Еще более 200 человек получили ранения. Израильская полиция сообщила о ранении четырех сотрудников и задержании 10 участников беспорядков. Об этом информирует Русская служба BBC.

Причиной столкновений стало недовольство местной мусульманской общины установкой металлоискателей у третьей по значимости святыни ислама, где расположены мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

По данным израильской стороны, тысячи верующих отказались подниматься на Храмовую гору через рамки металлоискателей, расстелили молельные коврики на улицах и стали молиться. Эти действия, в некоторых случаях, переросли в столкновения с силами безопасности.

Массовые акции протеста проходят также на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, где, по данным местных медиков, пострадали около 30 палестинцев.

Ужесточение мер безопасности на Храмовой горе, спровоцировавшее недовольство палестинцев, стало реакцией на убийство неделю назад двух израильских полицейских.

Тогда же израильская сторона усилила меры безопасности в Восточном Иерусалиме. В частности, на входе к Храмовой горе установили металлоискатели. Израиль назвал это необходимой мерой после того, как злоумышленникам удалось занести оружие к священному месту. Кроме того, патрулировать тот район отправили тысячи полицейских, а всем палестинским мужчинам младше 50 лет запретили вход в Старый город. 

Вечером в пятницу, 21 июля, также стало известно о нападении на еврейское поселение к северу от Рамаллы на Западном берегу реки Иордан, жертвами которого стали трое израильтян. Вооруженный ножом палестинец смертельно ранил двух мужчин и женщину. Еще одна женщина была доставлена в больницу.

На ужесточение мер безопасности Израилем в Иерусалиме отреагировал палестинский лидер Махмуд Аббас, который объявил о заморозке контактов с Израилем на всех уровнях. В своем телевизионном выступлении

Аббас в своем выступлении также обвинил Израиль в попытке взять под контроль место, священное как для мусульман, так и для иудеев. Палестинский лидер сказал, что официальные контакты с Израилем будут приостановлены до тех пор, пока не будут удалены рамки-металлоискатели рядом с входом в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима.

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