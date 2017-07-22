Столкновения в Восточном Иерусалиме: погибли 3 палестинцев, еще 200 получили ранения

Трое палестинцев были убиты в ходе столкновений в Восточном Иерусалиме, где продолжаются протесты против новых мер безопасности на Храмовой горе. Еще более 200 человек получили ранения. Израильская полиция сообщила о ранении четырех сотрудников и задержании 10 участников беспорядков. Об этом информирует Русская служба BBC.

Причиной столкновений стало недовольство местной мусульманской общины установкой металлоискателей у третьей по значимости святыни ислама, где расположены мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

По данным израильской стороны, тысячи верующих отказались подниматься на Храмовую гору через рамки металлоискателей, расстелили молельные коврики на улицах и стали молиться. Эти действия, в некоторых случаях, переросли в столкновения с силами безопасности.

Массовые акции протеста проходят также на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, где, по данным местных медиков, пострадали около 30 палестинцев.

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Ужесточение мер безопасности на Храмовой горе, спровоцировавшее недовольство палестинцев, стало реакцией на убийство неделю назад двух израильских полицейских.

Тогда же израильская сторона усилила меры безопасности в Восточном Иерусалиме. В частности, на входе к Храмовой горе установили металлоискатели. Израиль назвал это необходимой мерой после того, как злоумышленникам удалось занести оружие к священному месту. Кроме того, патрулировать тот район отправили тысячи полицейских, а всем палестинским мужчинам младше 50 лет запретили вход в Старый город.

Вечером в пятницу, 21 июля, также стало известно о нападении на еврейское поселение к северу от Рамаллы на Западном берегу реки Иордан, жертвами которого стали трое израильтян. Вооруженный ножом палестинец смертельно ранил двух мужчин и женщину. Еще одна женщина была доставлена в больницу.

На ужесточение мер безопасности Израилем в Иерусалиме отреагировал палестинский лидер Махмуд Аббас, который объявил о заморозке контактов с Израилем на всех уровнях. В своем телевизионном выступлении

Аббас в своем выступлении также обвинил Израиль в попытке взять под контроль место, священное как для мусульман, так и для иудеев. Палестинский лидер сказал, что официальные контакты с Израилем будут приостановлены до тех пор, пока не будут удалены рамки-металлоискатели рядом с входом в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима.