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Главная » Мир » ИГИЛ подготовил 173 смертника для террористических атак в Европе, - СМИ
ИГИЛ подготовил 173 смертника для террористических атак в Европе, - СМИ
Боевики ИГИЛ / Фото: medium.com

ИГИЛ подготовил 173 смертника для террористических атак в Европе, - СМИ

Список террористов составил Интерпол

22.07.17 69
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Интерпол составил список из 173 потенциальный смертников "Исламского государства", которые подготовлены для террористических атак в Европе. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на The Guardian.

Список был распространен в спецслужбах еще 27 мая 2017 года. В него вошли лица, "которые, возможно, были обучены собирать и устанавливать самодельные взрывные устройства для нанесения серьезных травм и смертей".

Документ составлен на основе сведений, полученных американской разведкой в Сирии и Ираке. Позже эти данные были переданы ФБР, а затем и Международной организации уголовной полиции.

При этом подчеркивается, что Интерпол на сегодняшний день не располагает данными о том, что перечисленные в списке люди уже находятся в Европе.

Однако спецслужбы опасаются, что по мере разгрома ИГИЛ на Ближнем Востоке все больше членов этой организации будут пытаться приехать в Европу, чтобы стать смертниками.

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