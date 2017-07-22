ИГИЛ подготовил 173 смертника для террористических атак в Европе, - СМИ

Интерпол составил список из 173 потенциальный смертников "Исламского государства", которые подготовлены для террористических атак в Европе. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на The Guardian.
Список был распространен в спецслужбах еще 27 мая 2017 года. В него вошли лица, "которые, возможно, были обучены собирать и устанавливать самодельные взрывные устройства для нанесения серьезных травм и смертей".
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Документ составлен на основе сведений, полученных американской разведкой в Сирии и Ираке. Позже эти данные были переданы ФБР, а затем и Международной организации уголовной полиции.
При этом подчеркивается, что Интерпол на сегодняшний день не располагает данными о том, что перечисленные в списке люди уже находятся в Европе.
Однако спецслужбы опасаются, что по мере разгрома ИГИЛ на Ближнем Востоке все больше членов этой организации будут пытаться приехать в Европу, чтобы стать смертниками.